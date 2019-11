Großbrand in Itter



Itter | Gegen 2.35 Uhr habe man laut Polizei in einer Tischlerei in Itter Rauch und einen roten Schimmer bemerkt. Schließlich stellte sich heraus, dass ein großes Industriegebäude in Vollbrand steht. 13 Feuerwehren aus der Region um Itter waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Insgesamt 310 Feuerwehrleute mit 37 Einsatzfahrzeugen, zwölf Sanitäter und Polizeibeamte waren vor Ort. Aufgrund des Einsatzes kam es auch zu Behinderungen auf der Loferer Straße.