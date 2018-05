Großaufgebot der Musikanten

18 Musikkapellen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sorgten im Zuge des 5. Int. Musikkapellentreffens Kirchberg von 10. bis 13. Mai für einen stimmungsvollen Auftakt in die Sommersaison.



Kirchberg | Durch das traumhafte Wetter an allen Tagen konnten die zahlreichen Musikantinnen und Musikanten die Region von ihrer schönsten Seite genießen. Am Freitag musizierten sie nach einer gemütlichen Wanderung auf den Bergrestaurants und Almhütten. Am Abend folgte der Einzug aller Musikkapellen von der Kirche zum Dorfplatz, wo ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit Gastkonzerten der Kapellen geboten wurde. Der Samstag stand ganz im Zeichen des musikalischen Beisammenseins. Den ganzen Tag über begeisterten die Musikkapellen die zahlreichen Zuseher.



Der musikalische Abschluss des Musikkapellentreffens folgte am Sonntag: Marsch der teilnehmenden Musikkapellen vom Stöcklfeld ins Ortszentrum und gemeinsames Spiel der Märsche „Radetzsky-Marsch“ und „92er Regimentsmarsch“.

Bild: Kirchberg im Zeichen der Musik: Einmarsch der Musikkapellen vom Stöcklfeld ins Dorfzentrum. Foto: Christoph Stöckl