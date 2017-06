Großartige Tanzgala zum Jubiläum

Ein buntes Showprogramm der Superlative und eine Ehrung des Vereinsgründers durch den ASVÖ waren Höhepunkte der Jubiläumsgala zum 15-jährigen Bestehen des Tanzsportzentrums Pillerseetal.



St. Ulrich | Der Trainingsfleiß und die Aufregung hat sich gelohnt – über 350 Besucherinnen und Besucher der Tanzgala zum Abschluss des Tanzjahres 2016/17 im Kultur- und Sportzentrum St. Ulrich waren begeistert und verzaubert. Die Mitglieder des Tanzsportzentrums Pillerseetal beeindruckten mit hochkarätigen Choreographien, herzlicher Tanzleidenschaft und Spaß an den rhythmischen Bewegungen. Das bunt gemischte Programm bot einen kleinen Einblick in die Vielfalt des Angebots für Kinder ab drei Jahren bis 60+.



Zu Beginn zeigten die Jüngsten (3-5 Jahre) der „Tänzerischen Früherziehung“ mit Trainerin Nadine Fischer wie der „Elefant in die Disco geht“ oder dem „Lillifee Dance“ ihre Tanzfortschritte. Die Gruppe der „Tanzmäuse“ (6-7 Jahre) setzte sich tänzerisch ebenso in Szene wie die jungen Paartänzer. Neben dem Nachwuchs werden auch die Klienten der Lebenshilfe von Tanzpädagogin Nadine Fischer unterrichtet. Gänsehaut vermittelte der „Tanz für Alle“, der eindrucksvoll zeigte, wie leidenschaftlich Menschen mit Beeinträchtigungen Tanz erleben können.



Den Übergang zu den Erwachsenen leitete dann der Paartanz Hobbyclub gemeinsam mit den Brixentaler Tänzern ein. Modern und anspruchsvoll ging es mit den Choreographien von Magdalena Trixl und den Gruppen „Jazzdance Jugend und Kinder“ weiter. Christoph Preiß & Sarah Ebster zeigten eine Partner Dance Variation und ein Dance-Battle lieferten sich die Trainerinnen Irene Koelewijn-Dickhoff (Zumba) und Lena Jungmann (Pop Pilates). Den grandiosen Abschluss bildeten die Schwestern Magdalena und Johanna Trixl mit einem Contemporary-Duett und eine einzigartige Variation aller Tanz- und Trainingsstile des Tanzvereins, vorgeführt vom gesamten Trainerteam rund um Obmann Ernst Niedermoser. rw