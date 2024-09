Green Events im Fokus der Salve

Der Tourismusverband der Region Hohe Salve lud zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Green Events Tirol“ für örtliche Vereine.



Hopfgarten, Kirchbichl | Stephanie Rauscher vom Klimabündnis Tirol, welche jährlich über 250 Veranstaltungen mit der Auszeichnung „Green Events Tirol“ koordiniert, teilte an diesem Abend ihr umfangreiches Wissen.



Auch soziale Aspekte im Fokus

Im Fokus standen dabei die umweltfreundliche Anreise, Müllvermeidung und regionale Verpflegung. „Es geht aber auch um soziale Aspekte, wie den Abbau von Barrieren, damit alle die Möglichkeit haben, an der Veranstaltung teilzunehmen“, erklärte Rauscher. In den letzten Jahren wurden viele Maßnahmen ergriffen, um die Rahmenbedingungen für nachhaltige Veranstaltungen zu verbessern. „Wir haben vorbildliche Gemeinden in der Region, die Vereine unterstützen und die notwendige Infrastruktur für Feste bereitstellen. Gemeinsame Anschaffungen wie Gläserspüler sind oft nur der Anfang, um qualitativ hochwertige Feste zu organisieren. Regionale Hausmannskost auf einem richtigen Teller und das Lieblingsgetränk im Trinkglas schmecken besser als auf Pappkarton und in Plastikbechern“, betonte Stefan Astner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Region Hohe Salve.



Mehr Vereine ins Boot holen

Viele Vereine achten bereits auf einen vernünftigen Ablauf der Veranstaltungen und einen ressourcenschonenden Umgang. „Mit der Infoveranstaltung möchten wir noch mehr Vereine dazu gewinnen, ihre Aktivitäten mit der ‚Green Events Tirol‘-Auszeichnung sichtbar zu machen und sich für den Umwelt- und Klimaschutz einzusetzen“, erklärte Michael Kirchmair, der Nachhaltigkeitskoordinator der Region abschließend. KA



Bild: Im Zentrum der Veranstaltung standen Themen wie umweltfreundliche Anreise, Verpflegung und vieles mehr. Foto: Region Hohe Salve/Larissa Weiskopf