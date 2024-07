Gratis Live-Konzert der Band "Folkshilfe"

Ihre Hits "Hau di her", "Seit a poa Tog" und "Mir taugts" kennt in Österreich jeder. 2018 gewannen sie den Amadeus Music Award als "Songwriter des Jahres", bereits zweimal waren sie als "Live Act des Jahres" nominiert. "Folkshilfe" gehören seit Jahren zum Inventar der deutschsprachigen Musiklandschaft. Ihr Zusammenspiel zwischen Quetschnsynth, Gitarre und Schlagzeug sowie der mehrstimmige Gesang sorgen für einen unverkennbaren Sound. Ihre Musik kommt bestens ohne Szenezuschreibung zurecht und zieht, egal auf welcher Bühne, ein buntes Publikum in ihren Bann.

Weitere Infos unter www.generaliopen.com

Foto: hirandnow