Grander „begießt“ 45-Jahr-Jubiläum

Weit über 100 Vertriebspartner waren vergangene Woche beim Kongress zum 45-Jahr-Jubiläum der Grander GmbH aus Jochberg geladen.



Jochberg | Die internationalen Gäste kamen aus 34 Ländern in vier Kontinenten – 45 Jahre Grander wurden somit quasi in aller Welt gefeiert.



Im Rahmen des Jubiläumskongresses konnten die Teilnehmer Schwerpunktvorträge zu bereits umgesetzten Projekten verfolgen. Ein Fokus war dabei Bakteriologische Stabilität in industriellen Wasserkreisläufen. Spannend war dabei zu sehen, in welchen Bereichen Grander-Systeme zum Einsatz kommen: z.B. Fernwärmeunternehmen in China, Italien und Österreich, aber auch bei Projekten zum Biologischen Schlamm- und Phosphatabbau in der australischen Abfallwirtschaft, u.v.m.



Die Krönung des Jubiläumsevents war schließlich eine Abendveranstaltung, wo nochmals die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch bestand.



Familienunternehmen in Jochberg

Gleichzeitig konnten die Gäste die 45 Jahre Unternehmensgeschichte zünftig begießen – vorzugsweise natürlich mit dem hauseigenen Produkt, dem Grander Wasser. Angefangen hat alles eine Generation zuvor mit einem Mann, der unbeirrbar seinen Weg ging: Johann Grander. „Als mein Vater vor mehr als vier Jahrzehnten unser Familienunternehmen gründete und die Wasserbelebung entwickelte, war die Welt noch eine andere. Dennoch sind seine Erkenntnisse heute aktueller denn je und es zeigt sich einmal mehr, was für ein Vordenker er war. Die Grander-Wasserbelebung ist inzwischen auf der ganzen Welt zu Hause und bereichert das Leben von vielen hunderttausend Anwendern auf allen Kontinenten,“ so Hansi Grander.



Am Stammsitz in Jochberg sind rund 20 Mitarbeiter tätig. Grander ist dabei ein Familienunternehmen im besten Sinne.



Bild: Johann Grander schnitt die Geburtstagstorte an. Foto: Flash Fotoservice/Rauth