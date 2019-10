Golfen in Gedenken an Toni Sailer

Die Golfplätze Kaps und Rasmushof standen am vergangenen Freitag ganz im Zeichen des 8. „Toni Sailer Golf Memorial“. Der Jahrhundertsportler war selbst begeisterter Golfer.



Kitzbühel | Es ähnelt fast einem Klassentreffen der ganz besonderen Art, das alljährliche „Toni Sailer Golf Memorial“, das vergangenen Freitag auf den Golfplätzen von Kaps sowie Rasmushof gespielt wurde. Bereits zum achten Mal fand das Golfturnier in Gedenken an den Kitzbüheler Jahrhundert-Sportler statt und lockte auch heuer wieder 200 Teilnehmer nach Kitzbühel.

Und als Klassentreffen kann es auch deshalb bezeichnet werden, weil sich beim Abschlag, der erste übrigens bei Kaiserwetter bereits um 7.30 Uhr, zahlreiche ÖSV-Größen trafen.



Bei gerade einmal drei Grad schlug da Günther Mader die ersten Bälle am Putting Green, begrüßte Kaps-Clubpräsident Martin Kerscher ehemalige Skistars wie Franz Klammer, Hanni Weirather-Wenzel und Charly Kahr. Mittendrin aber auch KSC-Präsident Michael Huber. Sie alle schwelgten in den Erinnerungen an den Skifahrer, aber auch begeisterten Golfer Toni Sailer, der die Karrieren vieler von ihnen geprägt hat. Der Jahrhundertsportler starb am 24. August 2009, also vor genau zehn Jahren. Auch am Golfplatz Rasmushof wurden eifrig die Schläger geschwungen u.a. von Mathias „Hias“ Leitner, der mit Frau Evi am Turnier teilnahm. Zur Freude auch von TVB- sowie Golfclub-Präsidentin Signe Reisch und ihrem Vize Karl Benedetto.

ÖSV-Stars schwangen begeistert den Schläger

Inmitten der vielen Golfer aber auch Toni Sailers Sohn Florian, der sich freute, dass auch heuer wieder so viele aktive und ehemalige Top-Sportler nach Kitzbühel kamen

Bestes Team war das Team „Lamberg“ rund um Johannes Graf Lamberg, Alex Hufnagl, Christina Einberger und Michael Geutner vor dem Team „Walzl“ und dem Team „Zitny“. Annemarie Cristelotti gewann das „Nearest to the Pin“ bei den Damen in Kaps, Petra Böck am Rasmushof. Christoph Reiter bei den Herren in Kaps, der ExSkistar Bojan Krizay am Rasmushof. Margret Klausner



Foto 1) Freute sich, dass so viele Golfer in Gedenken an seinen Vater auf den Golfplatz gingen: Florian Sailer (l.I) mit KSC-Präsident Michael Huber.

Foto 2) Absolvieren kurz vor ihrem Abschlag noch eine Trainingseinheit: Charly Kahr (l.) und Franz Klammer, die auch in Erinnerung an den „Tonei“ schwelgten.

Foto 3) Völlig entspannt vor dem Sailer-Memorial: Peter Obernauer, Robert Trenkwalder mit Mathias „Hias“ Leitner (v.l.). Fotos: Klausner