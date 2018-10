Goldenes Ehrenzeichen

Die Gemeinde Kirchdorf ehrte nach dem Erntedankfest drei langjährige Gemeinderäte und bedankte sich für deren Einsatz.



Kirchdorf | In feierlichem Rahmen wurde den langjährigen Mandataren Harald Filzer, Josef Foidl und Michael Brunschmid nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss das „Goldene Ehrenzeichen“ der Gemeinde Kirchdorf verliehen.



In seiner Laudatio hob Bürgermeister Gerhard Obermüller neben der Zahl „Drei“ (alle drei Mandatare waren drei Perioden – 18 Jahre - im Gemeinderat) und den Leistungen der Geehrten für die Öffentlichkeit auch ihre Ehefrauen und die starken Familien hervor. „Die Tätigkeit der drei goldenen Ehrenzeichenträger im Gemeinderat sowie in vielen Ausschüssen kann nur mit großer Wertschätzung und tiefem Respekt nochmals gewürdigt werden“, lobte das Gemeindeoberhaupt.



Er verwies auch auf das notwendige Bauchgefühl und die Sozialkompetenz bei diesen Funktionen für die Gemeinde Kirchdorf und wünschte den Geehrten und ihren Familien für die Zukunft alles Gute. Als weitere Geschenke gab es schöne Urkunden sowie Schüsseln aus Zirbenholz mit schmackhaftem Gasteiger Käse. gs

Bild: Die „Goldenen Ehrenzeichenträger“ Michael Brunschmid, Harald Filzer und Josef Foidl (mit Urkunden) mit den Gratulanten. Foto: Gemeinde Kirchdorf