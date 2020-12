Goldener Delphin geht nach Kitz

Die Freude ist groß im Marketing-Team von Kitzbühel Tourismus – nach langem Hoffen ist es nun offiziell: Das Team rund um Geschäftsführerin Viktoria Veider-Walser darf für das Ganzjahresportrait „Kitzbühel 365“ den Goldenen Delphin im Rahmen der 11. Cannes Corporate Media & TV Awards mit nach Hause nehmen.



Kitzbühel | Seit 2010 werden im Rahmen der Cannes Corporate Media & TV Awards jedes Jahr die begehrten Delphin-Trophäen in Gold, Silber, Schwarz, Blau und Weiß an die weltbesten Wirtschaftsfilme, Online- Medien, Dokumentationen und Reportagen im französischen Cannes, einem der bedeutendsten Filmzentren der Welt, verliehen. Der Erfolg des einzigen Festivals für Wirtschaftsfilme in dieser legendären Stadt der Spiel- und Werbefilme gründet auf der stetig ansteigenden Zahl an Einreichungen, namhaften Teilnehmern, innovativen und qualitativ hochwertigen Beiträgen, prominenten Jurymitgliedern, unter denen auch Oscar & Emmy-Gewinner sind, sowie zahlreich teilnehmenden Ländern aus allen fünf Kontinenten. Insgesamt wurden in diesem Wettbewerb 844 Produktionen eingereicht, von denen 196 Beiträge den Finalisten-Status erreichten und 136 Produktionen sich über die Delphin-Trophäe freuten.

Neuer Imagefilm wurde präm1iert

Der im Juni dieses Jahres präsentierte Imagefilm von Kitzbühel Tourismus - „Kitzbühel 365 – Neue Welten, Neue Kosmen, Neue Wunder“ – wurde im Rahmen der 11. Cannes Corporate Media & TV Awards mit dem Goldenen Delphin in der Kategorie „Social Media & Kurzvideos“ ausgezeichnet. Somit geht diese begehrte Trophäe zum zweiten Mal in die Gamsstadt. Bereits im Jahr 2014 erhielt Kitzbühel mit dem vorhergehenden Imagefilm „Kitzbühel – The Legend“ den Silbernen Delphin in der Kategorie „Corporate Filme und Videos – Tourismus“. Für Viktoria Veider-Walser, Geschäftsführerin von Kitzbühel Tourismus, ist es eine große Ehre, diesen Preis entgegenzunehmen: „Es ist eine besondere Freude, dass dieses Herzensprojekt nach über 1,5 Jahren Vorbereitungs- und Produktionszeit mit einer der wichtigsten Werbe-Ehren Europas, noch dazu mit der dort höchsten Auszeichnung, prämiert wird. Unser Team hat sich mutig von allen Konventionen des touristischen Bewegtbildes verabschiedet und ist dafür belohnt worden. Ein herzlicher Dank an Matthias Felsner von Friendship für die Umsetzung sowie unseren Kreativen im Team von Kitzbühel Tourismus.“

Bild: Kitzbühel Tourismus holte „Gold“ in Cannes ab. Nach 2014 war der Imagefilm „Kitzbühel 365“ bereits der zweite, der eine Trophäe erhielt. Foto: Kitzbühel Tourismus