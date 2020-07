Gleitschirmunfall in Westendorf

Westendorf | Am 23.07.2020 gegen 15:20 Uhr, startete ein 46-jähriger österr. Gleitschirmpilot vom so genannten „Nordstartplatz“ im Gemeindegebiet von Westendorf, Bereich Choralpe auf ca. 1.800 m und beabsichtigte zum Landeplatz in Westendorf, Talstation Gondelbahn zu fliegen. Auf ca. halber Strecke führte der Pilot ein Flugmanöver durch, wobei eine Schirmseite einklappte und sich in den Leinen verfing. Der Schirm konnte nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden, sodass der versierte Gleitschirmpilot den Reserveschirm zog. Bei der erfolgten Notlandung im Waldbereich verfing sich der Schirm in großer Höhe im Kronenbereich eines Baumes. Der Mann, welcher bei dem Unfall unverletzt blieb, konnte sich nicht mehr selbständig aus seiner Lage befreien, setzte einen Notruf ab und wurde im Anschluss durch die Bergrettung Westendorf geborgen.

PI Westendorf - TelNummer: 059133- 7209