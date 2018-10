Gewinnübergabe GAMS digital

Für die Leser der Kitzbüheler Anzeiger Onlineausgabe GAMS digital hatten wir vor kurzem ein besonderes Gewinnspiel.

Going | Da in unserer APP die Ausgaben mit Galerien und Videos angereichert werden, mussten sich die Leser diesmal in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben die Gewinnspielvideos anschauen und die richtige Lösung auf unserer Homepage einfügen.



Aus den vielen Teilnehmern wurden Anita und Alexander Markl als Gewinner ermittelt. Heidi Rettenwander HR Reisen, die die Reise sponserte, überreichte den Gutschein für die Wienreise mit Musicalbesuch kürzlich an die glücklichen Gewinner. Wir wünschen ein ereignisreiches Wochenende! Laufend Gewinnspiele auf www.kitzanzeiger.at/gewinnspiel.

Im Bild Alexander Markl, Heidi Rettenwander (HR Reisen, Mitte) und Anita Markl bei der Gewinnübergabe.