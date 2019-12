Gewinnen Sie "Ein schlaues Buch für die ganze Familie"

Er ist ein Gemeinschaftsprojekt des Tiroler und Südtiroler Bauernbundes und fehlt seit mehr als 100 Jahren in keinem Bauernhaus.

Die Rede ist vom Tiroler Bauernkalender, der in einer Auflage von 45.000 Stück jedes Jahr erscheint. Auch außerhalb der Landwirtschaft ist der Bauernkalender ein gern gesehenes Nachschlagewerk, das mit bunten Informationen quer durch das Land und darüber hinaus raschen Zugang zu fundiertem Wissen verschafft.

Neben einem einzigartig umfangreichen Kalendarium mit vielen Lostagen und Bauernregeln bilden die Holzschlägerregeln und die umfangreichen Mondregeln zu Pflanzzeiten und zur Gartenpflege sowie die Jahreschronik die klassischen Kalenderelemente. Auf insgesamt 320 Seiten findet der Leser eine Fülle von Informationen, Lebenshilfe und Unterhaltung für die ganze Familie. Denn der Bauernkalender ist Nachschlagwerk und Lesebuch zugleich.

Erhältlich ist das beliebte Nachschlagewerk zum Preis von 10 Euro in den Tyrolia Buchhandlungen, in verschiedenen Buch-Fachgeschäften, zahlreichen Verkaufsstellen, bei den Ortsbauernobmännern und beim Tiroler Bauernbund in Innsbruck.

