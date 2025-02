Gewinne ein exklusives Gondel-Dinner für zwei!

Ein besonderes Erlebnis erwartet Genießer in der Region St. Johann in Tirol: Am 27. Februar und 13. März findet bei den Eichenhofliften ein exklusives Gondel-Dinner statt. Während die Gondel sanft zwischen Berg und Tal schwebt, wird ein hochwertiges 5-Gänge-Gourmetmenü serviert.

Den Auftakt bildet ein Aperitif mit Flying Buffet an der Talstation, bevor es in die Gondeln geht, wo die KochArt-Betriebe Penzinghof, Wirtshaus Post und Angerer Alm für kulinarische Highlights sorgen. Jede Runde dauert etwa 20 bis 30 Minuten und bietet neben exzellentem Essen einen atemberaubenden Blick auf die winterliche Berglandschaft.

Wer sich dieses einzigartige Genusserlebnis nicht entgehen lassen möchte, kann jetzt sein Glück versuchen: Auf unserer Gewinnspielseite verlosen wir ein Gondel-Dinner (für 27. Februar) für zwei Personen. Foto: Max Blumschein