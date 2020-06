Generali Open nun im September

Das Generali Open Kitzbühel kann gespielt werden! Das Kitzbüheler Tennisturnier findet aber nicht wie gewohnt Ende Juli statt, sondern wird vom 7. bis 13. September der Auftakt einer europäischen Sandplatz-Tour sein.



Kitzbühel | Gute Nachrichten für Tennisfans. Das Generali Open Kitzbühel wird noch 2020 stattfinden und von 7. bis 13. September Auftakt einer europäischen Sandplatz-Tour sein. „Wir freuen uns riesig, dass wir Teil des neuen Kalenders sind und sich unsere Bemühungen um das Turnier bezahlt gemacht haben“, so die Veranstalter des Generali Open Kitzbühel, Herbert Günther und Markus Bodner.



Im heute veröffentlichten neuen Tour-Kalender der ATP bildet Kitzbühel in der zweiten Woche der US-Open den Auftakt-Event in eine europäische Sandplatz-Tour, die in Madrid und Rom weitergeführt, und in Roland Garros enden soll: „Da wir in der zweiten Woche eines Grand Slams spielen, werden uns extra späte Deadlines eingeräumt. Zudem beginnen wir erst am Montag mit der Qualifikation. Das Hauptfeld startet am Dienstag, gespielt wird bis Sonntag“, erklärt Generali Open-Turnierdirektor Alexander Antonitsch. Trotz der parallel stattfindenden US-Open rechnen die Veranstalter mit einem starken Spielerfeld: „Weil danach die Sandplatz-Tour beginnt und im Moment jeder spielen möchte und froh ist, dass 2020 noch Turniere stattfinden können. Wir sind vor Madrid dran, was natürlich auch aufgrund der Höhenlage super ist“, so Antonitsch.



Tickets nach den Vorgaben der Regierung



Die Tickets für die Zuschauer werden nach den Vorgaben der Bundesregierung aufgelegt. Aufgrund der letzten Ferienwoche in vielen österreichischen Bundesländern (Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten, Steiermark und Vorarlberg,) erwarten sich die Veranstalter auch eine große Nachfrage: „Wir stehen in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Eventuell werden im September schon mehr als 1.250 Besucher möglich sein, das gilt es jetzt auszuloten“, so der Turnierdirektor.

Bild: Markus Bodner, Alex Antonitsch und Herbert Günther (v.l.) freuen sich, mit dem Generali Open Kitzbühel Teil einer kurzen europäischen Sandplatz-Tour im September zu sein. Foto: Mia Knoll