Gemeinsam stark für „Licht ins Dunkel“

Der Sportpark Kitzbühel ist am 15. Dezember 2018 ab 19.30 Uhr Austragungsort des Eishockey-Derbys zwischen den „Adlern“ aus Kitzbühel und den „Eisbären“ aus Zell am See.



Kitzbühel | Erleben Sie „American-Roulette“ bei „Casino Kitzbühel on Tour“. Ab einer Mindestspende von Euro 5,- sind Sie dabei. Sie erhalten ein Gewinnlos und haben die Chance auf den Gewinn wertvoller Preise. Der Erlös dieser Spendenaktion kommt „Licht ins Dunkel“ zu Gute.



Sammeln für den guten Zweck



Ab 18 Uhr haben Sie im Foyer des Sportparks im ersten Stock die Möglichkeit, am American-Roulette-Tisch Casino Luft zu schnuppern. Als Hauptpreis verlosen wir in der zweiten Drittelpause direkt am Eis eine Reise für 2 Personen inklusive 3 Übernachtungen inklusive Vollpension plus im 4-Stern Club Aldiana, zur Verfügung gestellt von Eurotours Kitzbühel.



Los ausfüllen, Mindestspende entrichten und im Sportpark abgeben!

Mindestalter 18 Jahre, keine Barablöse möglich.