Gemeinde übernimmt Straße

Die Causa Linderbrandweg in Oberndorf ist abgeschlossen – die Interessentschaft hat einer Übergabe an die Gemeinde zugestimmt. Saniert wird auch der Gruttenweg.

Oberndorf | Die notwendige Sanierung des Linderbrandweges in Oberndorf hatte, wie mehrfach berichtet, den Gemeinderat in Atem gehalten. Inzwischen aber können die Arbeiten fortgeführt werden. Nach Gesprächen mit den Zuständigen der Interessentschaft – hier gab es Kritik, dass vor dem Beginn der Bauarbeiten nicht mit den Mitgliedern gesprochen worden war – ist das jetzt erledigt, wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung informiert wurde. Auch der notwendige Beschluss für die Sanierung wurde gefasst. Wie berichtet, hatte ja Bürgermeister Hans Schweigkofler aufgrund des fehlenden Beschlusses die Bauarbeiten einstellen lassen. Auch wird die Gemeinde den Weg komplett übernehmen. Hier, so Vize-Bürgermeister Hannes Waltl, konnte eine Lösung ausgearbeitet werden.

Die Straße ist deshalb für die Oberndorfer so wichtig, weil sie die Hauptverbindung zum Fußballplatz darstellt. Daher wurden dort jetzt auf vielfachen Wunsch Straßenlaternen installiert. Allerdings, so wurde im Gemeinderat eingeräumt, waren diese sieben Laternen vorerst auf Privatgrund aufgestellt worden. Sie mussten daher samt Leitung wieder ausgebaut und auf öffentlichem Grund aufgestellt werden. Das sei ebenfalls erledigt, betonte Schweigkofler.

Der Dorfchef konnte aber mit weiteren guten Neuigkeiten aufwarten: Mit der notwendigen Sanierung des Gruttenweges kann noch heuer begonnen werden – deutlich früher als geplant. Der Kostenpunkt liegt bei rund 600.000 Euro für die nächsten drei Jahre. Die Güterwegsabteilung des Landes kümmert sich um die Sanierung, freut sich Schweigkofler, dass auch für diesen Bereich umfangreiche Förderwgelder des Landes fließen. mak

Bild: Der Linderbrandweg – die Verbindung zum Fußballplatz in Oberndorf – ist mehr als sanierungsbedürftig. Jetzt wird weitergebaut. Foto: Klausner