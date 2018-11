Gartenhütte brannte

Kitzbühel | Am Sonntagabend kam es bei Arbeiten in einem Kitzbüheler Gartenhaus zu einem Brand. Die Stadtfeuerwehr Kitzbühel musste die Dachkonstruktion öffnen, um einen effizienten Zugang zum Brandausbruch zu erhalten. Das Feuer konnte in Folge rasch gelöscht werden.

Keine Personen kamen zu zu Schaden

Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden, am Gartenhaus entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.