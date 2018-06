Gäste für Musiksendung gesucht

Die bombastische Live-TV-Show von Schloss Kaps ist seit zwei Wochen Geschichte, Showmaster Florian Silbereisen, seine Klubbb3-Bandkollegen sowie viele Schlagerstars sind Kitzbühel aber erhalten geblieben: Nach der erfolgreichen Eurovisionssendung wurden die Dreharbeiten für eine weitere Musiksendung „Schlager macht Spaß - Klubbb 3 in den Bergen“, fortgesetzt. In diesem 90-Minuten-Format, das am 22. Juni im MDR ausgestrahlt wird, präsentieren Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff De Bolle zwölf Künstler an den schönsten Plätzen der Gamsstadt. Kommenden Montag, 18. Juni, werden die Abschlussszenen in Rosi Schipflingers Sonnbergstuben produziert. Dafür werden noch an die 150 Kitzbüheler gesucht, die bei viel Musik eine stimmige Kulisse bilden, so schildert Organisator Thomas Rass. „Es darf natürlich auch geschunkelt werden.“



Jeder, der einmal Gast in einer TV-Sendung sein und auch hautnahe Einblicke in die Dreharbeiten gewinnen möchte, ist dazu herzlich willkommen.Bewerbungen ergehen an info@specialevents.at

Alexandra Fusser