Für alle Einsätze im Wasser bestens gerüstet

In der Aquarena wurden am Wochenende die Bezirksmeisterschaften der Wasserrettung ausgetragen. In der Staffelwertung konnte Kitzbühel den Wanderpokal erobern.



Kitzbühel | Einsätze von Rotem Kreuz, Feuerwehr oder Bergrettung sind allgegenwärtig ...