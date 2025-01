Für Tiroler Bergrettung abstimmen

Die „Schwarzenegger Climate Initiative“ will mit dem Spendenerlös im Rahmen der Weißwurstparty die Tiroler Bergrettung unterstützen.



Going | Alle Jahre wieder wird ein Teil des Ticketerlöses der berühmten Weißwurstparty an verschiedene gemeinnützige oder soziale Projekte gespendet. Von jedem regulär verkauften Ticket gehen jeweils fünf Euro automatisch in den karitativen Verteiler-Topf. Auch die Reinerlöse aus der Ticket-Auktion der letzten 100 Tickets werden diesem Spendentopf zufließen.



An welche Einrichtung die so zustande gekommene Spendensumme heuer gehen soll, darüber kann bereits jetzt online abgestimmt werden.



Ein Vorschlag wurde unter anderem von der „Schwarzenegger Climate Initiative“ eingebracht. Sie will das Geld für die Ausbildung der Tiroler Bergrettung zur Verfügung stellen. „Für die rund 4.600 ehrenamtlichen Mitglieder sind die Berge der Raum für ihre freiwillige Tätigkeit. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, sind die Bergretterinnen und Bergretter Tirols bereit, Menschen aus alpinen Notlagen zu retten. Im Jahr 2024 war das rund 3.000-mal der Fall. Die Einsatzkräfte zeigen dabei eine außergewöhnliche Hingabe und Motivation, ihre Fähigkeiten in ihrer Freizeit in den Dienst der Allgemeinheit stellen, um anderen in Not zu helfen“, heißt es in der Begründung.



Spenden werden für Ausbildung verwendet

Ein Grund für die Zunahme der Einsätze sei auch im Klimawandel begründet. „Damit einhergehende Veränderungen der Natur haben mittlerweile weitreichende Auswirkungen auf die Einsatztätigkeit. Eine beträchtliche Zahl an Unfällen geschieht bereits aufgrund klimabedingter Naturereignisse, wie Steinschlag, Lawinen, Gletscherschmelze, Unfälle durch Unwetter“, so die Organisation.



Um die Bergretter bestmöglich auf ihre oft besonders gefährlichen Einsätze vorzubereiten, wurde 2022 die Akademie der Bergrettung Tirol ins Leben gerufen. Allein im Jahr 2024 fanden 145 Kurse für rund 3.000 Teilnehmende statt. Gemeinsam mit Fachleuten wird jedes Jahr ein umfassendes Schulungsprogramm für die Bereiche Alpintechnik, Medizin und die Hundestaffel zusammengestellt, stets angepasst an die neuen Herausforderungen. Themen wie Risikomanagement, Teamgeist, Selbstverantwortung und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen sind elementarer Bestandteil des Ausbildungsprogramms.



Die „Schwarzenegger Climate Initiative“ will diese Ausbildung mit ihrer Spende unterstützen. Die Abstimmung ist unter tickets.stanglwirt.com bis 24. Jänner, 12 Uhr, möglich. KA, Foto: Stefan Voitl