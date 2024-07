Fünf neue Teamchefs im Bezirk

Mario Geschwendtner (Hopfgarten/Itter), Thomas Handle (Pillerseetal), Alexander Gosch (Kirchdorf), Bernd Lorenz (Kössen) und Marek Borek (Oberndorf) heißen die neuen Trainer.

Hopfgarten | Am Wochenende starten die heimischen Clubs mit der ersten Runde im Kerschdorfer Cup offiziell in die Saison. Bereits seit einigen Wochen wird wieder eifrig trainiert. Neben zahlreichen Spielern haben auch mehrere Trainer die Sommerpause genutzt, um sich einen neuen „Arbeitgeber“ zu suchen. Bei fünf Clubs wurde die Position neu besetzt.

Den Auftakt machte Thomas Handle beim SK Pillerseetal. Er übernahm schon während der laufenden Saison die Leitung der Kampfmannschaft und konnte die Spieler bereits näher kennenlernen. Seiner neuen Aufgabe blickt der ehemalige Angerberg-Coach zuversichtlich entgegen: „Ich habe einen sehr großen Kader mit vielen jungen Spielern übernommen. Ich bin von Anfang an super aufgenommen worden und die Stimmung im Team ist bestens.“

Mario Geschwendtner ist der Neue auf der Trainerbank von Gebietsligist Hopfgarten/Itter. Er löst Mario Höck ab, der Gschwendtners Traineramt in Söll übernimmt.

Zwei bittere Ausfälle bei Hopfgarten/Itter

„Ich freue mich, dass ich eine junge Mannschaft mit vielen Eigenspielern übernehmen darf. Leider müssen wir zum Saisonstart mit Kapitän Manuel Osl (Kreuzbandriss) und Stefan Astner (Wadenbeinbruch) auf zwei absolute Leistungsträger verzichten.“

Auch Landesligist Kirchdorf präsentierte dieser Tage einen neuen Teamchef. Alexander Gosch folgt Klaus Czedziwoda nach.

In Kössen schwingt künftig Bernd Lorenz das Zepter. „Wir trainieren bereits seit drei Wochen und es macht richtig Spaß. Das Umfeld ist super und der Fußballplatz hat FIFA-Niveau“, schwärmt der ehemalige Brixlegg-Coach, der sich in der Saison 2021/22 als Spieler in Reith einen Namen im Bezirk gemacht hat.

Und auch in Oberndorf ist mit Marek Borek ein neuer Name im Trainerstab zu finden. Sabine Huber

Bild: Der neue Hopfgarten/Itter-Coach Mario Gschwendtner (Mitte) freut sich gemeinsam mit seinem Team auf die neuen Aufgaben. Foto: SPG Hopfgarten/Itter