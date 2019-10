Führung für Volleyball-SPG

Gemeinsam mit dem VC Mühlbach schlagen die St. Johanner Volleyball-Herren in der höchsten Salzburger Liga auf – und das mit Erfolg.



St. Johann | Die Herren des VC St. Johann starten in Kooperation mit dem VC Mühlbach und Trainerin Ria Diamanti bereits in die zweite erfolgreiche Saison in der höchsten Salzburger Liga. Mit zwei Auswärtssiegen katapultieren sie sich an die Tabellenspitze.



Ein klarer 3:0-Erfolg gegen SU Bad Ischl ließ bereits einiges von der neuen Stärke des motivierten Teams erkennen. Etwas schwieriger war die Aufgabe gegen die SG TV Oberndorf/UVC Lamprechtshausen. Mit 3:1 konnte Mühlbach/St. Johann jedoch auch hier einen deutlichen Sieg einfahren. Zudem erreichte die Mannschaft auch Platz zwei im Cup.



Die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg trägt also durchaus Früchte und der VC St. Johann ist extrem stolz auf seine „Mander“. Weiter geht‘s in der Meisterschaft am 10. November auswärts in Ebenau (WHS Felbertal): 13 Uhr gegen PSVBG Salzburg; 15 Uhr gegen Black Wolves Ebenau.

Bild: Gemeinsam mit dem VC Mühlbach spielen die St. Johanner in der Salzburger Liga. Dabei konnten die ersten beiden Spiele gewonnen werden. Foto: Gavan