Froschmänner am Hahnenkamm

Am 13. April gab es einige überraschte Skifahrer bei der Fleckalmbahn.



Kitzbühel | Ein starkes Aufgebot der Wasserrettung fuhr mit den Gondeln auf den Hahnenkamm und von der Bergstation mit Skidoos zum Speichersee Fleckalm.



Übungsannahme war das Retten einer im See befindlichen Person, die noch bei Bewusstsein war, durch Fließwasserretter mit Hilfe eines Eisretters und Abtransport der verletzten Person mittels Rolltrage.



Da eine weitere Person jedoch bereits untergegangen war mussten die Taucher diese suchen und bergen. Dies gelang in sehr kurzer Zeit. Der Ablauf der Übung funktionierte reibungslos. Es war die erste gemeinsame Übung der Wasserrettung Kitzbühel mit der Bergbahn AG.



Die Einsatzstelle Kitzbühel bedankt sich bei der Bergbahn AG Kitzbühel für die Unterstützung und die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Ein Dank gilt natürlich auch allen Teilnehmern der Einsatzstellen Going, Waidring und St. Ulrich.