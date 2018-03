Fotografie mit Herz und Flair

Nach einer kleinen Pause ist die Dorfgalerie in Fieberbrunn wieder mit Leben erfüllt. Am Freitag fand die Vernissage einer tiefgehenden Fotoausstellung statt.



Fieberbrunn | Schön dekoriert mit Blumenarrangements und allerlei Deko-Ideen präsentiert sich in den nächsten Wochen die Galerie im Erdgeschoss des Gemeindezentrums. An der Wand ziehen die ausdrucksstarken Fotografien im Retro-Style von der jungen Fieberbrunnerin Lisa Jungmann die Blicke auf sich. Die leidenschaftliche Berufsfotografin zeigt eine Auswahl von Hochzeits- und Lovestories – mit geschultem Auge und viel Liebe zum Detail sind Augenblicke, Gesten, Gedanken und intime Momente farb- und stilsicher festgehalten.



Die ausstellende Künstlerin und der Kulturausschuss der Marktgemeinde Fieberbrunn freuten sich über den guten Besuch und das große Interesse. „Auf Anfrage von Kulturreferent und Vize-Bürgermeister Wolfgang Schwaiger habe ich mich zur Ausstellung entschlossen und freue mich sehr über die gelungene Zusammenarbeit mit dem kreativen Team von Blumen Plattner. Hochzeit und Blumen gehören unweigerlich zusammen, bilden eine Symbiose von Gefühlen. Beide Themen mit neuen Ideen ins rechte Licht zu rücken, macht mir sehr viel Spaß“, erklärt die junge Fotografin.



Öffnungszeiten der Ausstellung auf telefonische Anfrage unter 0676 719 8672 oder Mail: info@lisajungmann.com. rw



Bild: Lisa Jungmann eröffnete am Freitagabend mit Vize-Bürgermeister Wolfgang Schwaiger ihre Foto-Ausstellung in der Dorfgalerie Fieberbrunn. Foto: Wörgötter