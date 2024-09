Flüchtlinge engagieren sich

Sich integrieren und einbringen – das ist das Ziel jener Asylwerber bzw. Flüchtlinge die sich im Rahmen der Initiative „Wir für Tirol“ engagieren.



Hopfgarten, Bad Häring | Unter dem Dach des Freiwilligenzentrums Kitzbüheler Alpen mit Sitz in Hopfgarten sind in den letzten Jahren bereits einige erfolgreiche Initiativen entstanden. Eine davon heißt „Wir für Tirol“ – geleitet vom syrischen Flüchtling Rawad Dabou, hier werden die Mitglieder in bürokratischen Belangen von Michaela Kasper-Furtner betreut. Die Auracherin ist Leiterin des Freiwilligen Zentrums Kitzbüheler Alpen. Dieses wiederum ist Teil des Regionalmanagements. Die „LEADER-Region” Kitzbüheler Alpen erstreckt sich über 26 Gemeinden der Bezirke Kitzbühel und Kufstein. Hopfgarten, Westendorf, Itter, Brixen, Kirchberg und Going gehören dazu.



„Es ist ein Multi-Kulti-Verein“, beschreibt Kasper-Furtner die Initiative. Es handle sich um ein multinationales Team von enthusiastischen, qualifizierten und talentierten Menschen, die der Gemeinschaft etwas zurückgeben möchten und glauben, dass der Aufbau und die Aufrechterhaltung menschlicher Beziehungen die dringlichste Kernanforderung ist, informieren die Verantwortlichen in einem eigens erstellten Folder. Bei den Mitgliedern handelt es sich um Flüchtlinge, die sich in Tirol integrieren wollen und dafür unter anderem soziale Projekte unterstützen. Die meisten von ihnen sind übrigens bereits berufstätig und engagieren sich in ihrer Freizeit.



Beziehungen durch Teilen und Lächeln

„Wir gehen Beziehungen mit Integrität an, wir gestalten Beziehungen durch Teilen und mit Liebe und Lächeln“, so ihr Credo. Sie unterstützen Menschen mit Behinderung ebenso wie ältere Menschen. Außerdem helfen sie bei der Abwicklung von Projekten von Wohlfahrtsverbänden und sozialen Initiativen. Auch kommunale Öffentlichkeitsarbeit oder die Unterstützung naturbezogener Projekte haben sie sich auf die Fahnen geheftet.



Die Dienstleistungen sind kostenlos, solange sie ehrenamtlich sind. Offen sind die Mitglieder auch für gemeinnützige Jobs, die helfen, ihren Service zu entwickeln und zu verbessern.



Das Team lernt übrigens gerade Deutsch, aber neben ihrer Muttersprache sprechen sie auch Englisch. Wie Kasper-Furtner erzählt, hat die Gruppe bereits 25 Mitglieder. Und es sollen noch mehr werden. Vorgestellt haben sie ihre Arbeit im Vorjahr bereits beim St. Johanner Weihnachtsmarkt. Die Mitglieder haben unter anderem beim Naturschutztag in Wörgl mitgearbeitet und unterstützten letzte Woche die Clubschwestern des Soroptimist Club Kitzbühel bei ihrem Flohmarkt. Auch bei der „Tafeln“ des Roten Kreuzes helfen sie tatkräftig mit. Infos sind unter https://www.freiwilligenzentren-tirol.at bzw. in den sozialen Medien zu finden. Margret Klausner

Bild: Der Vorstand vom Verein „Wir für Tirol“ mit Sitz in Bad Häring beim „Dinner Club“ in Wörgl. Das Team unterstützt auch viele Aktionen im Bezirk Kitzbühel. Foto: Furtner-Kasper