Fliegenfischen rasch erlernt

Großen Anklang fand der Jugend-Fliegenfischerkurs, den der Revierausschuss des Tiroler Fischereiverbandes vor Kurzem organisierte.

Kössen | Sechs Kinder nutzten die Gelegenheit am Bichlacher Angelteich, um die Grundwürfe des Fliegenfischens zu erlernen. Mit viel Geduld und Geschick übten sie die verschiedenen Wurftechniken , um die Fliege möglichst präszise ins Wasser zu bringen. Ein besonderes Highlight des Kurses war das Binden eigener Fliegen. Mit Unterstützung von Experten entstanden dabei kleine Kunstwerke, die später erfolgreich zum Einsatz kamen.



Die jungen Angler hatten einen Tag voller Erfolgserlebnisse und konnten eine beeindruckende Anzahl an Forellen an Land ziehen.



Doch nicht nur das Fischen sorgte für Begeisterung: Zum krönenden Abschluss des Tages wurden die Fische gegrillt und verzehrt. In geselliger Runde genossen die Kinder das köstliche Mahl und tauschten ihre Erlebnisse aus.



Bei den jungen Teilnehmern hinterließ der Fliegenfischerkurs einen bleibenden Eindruck. Sie nahmen nicht nur neu erworbenes Wissen und Fertigkeiten, sondern auch ihren Fang sowie zahlreiche schöne Erinnerungen mit nach Hause.



Auch für die Mitglieder des veranstaltenden Revierausschusses des Tiroler Fischereiverbandes endete der Tag mit den sechs Nachwuchs-Anglern erfolgreich: Durch den Kurs konnte unter den Kindern das Interesse für das Fliegenfischen erfolgreich geweckt werden. KA

Bild: Sechs junge Teilnehmer wurden in die Kunst des Fliegenfischens eingeweiht. Foto: Fischereiverband/Revierausschuss Kitzbühel