Finale im Flagfootball

Die Burschen der 2a und die Mädchen der 3. Klassen der NMS Hopfgarten qualifizierten sich bei der Unterland Flagfootball Meisterschaft in Kufstein souverän für das Landesfinale.



Hopfgarten | Die Mädchen der 1a und 2a standen ohnehin bereits als Landesfinalisten fest. Bei der Flag-Football Landesmeisterschaft, die auf der Sportanlage Haller Lend stattfand, wurde dann natürlich auf noch höherem technischen und taktischen Niveau Flagfootball gespielt. Insgesamt 35 Kinder der NMS Hopfgarten spielten mit enormem Einsatz, Riesenspaß und viel Spielwitz.



So gelang es den Burschen der 2a, den zweiten Platz zu belegen. Noch besser erging es den Mädchen, die den großen Coup landeten und Landesmeister und Vizelandesmeister der 1./2. Klassen weiblich wurden. Auch die Mädchen der 3. Klassen standen nach einer bemerkenswerten Leistung als Dritte auf dem Siegerpodest.



Das Training in den Sportstunden mit Gregor Bayr und Thomas Perzl und bei den Workshops mit den Trainern Martin Aschaber und Michael Schernthanner haben sich also voll ausgezahlt. Im kommenden Jahr wird die NMS Hopfgarten natürlich wieder an diesem tollen Bewerb teilnehmen und versuchen, an die Leistungen dieses Schuljahres anzuknüpfen. Foto: NMS Hopfgarten