Filmfestival-Insights mit Mörth

Wenige Tage vor der Eröffnung des Kitzbüheler Filmfestivals gastiert Markus Mörth am Dienstag, 13. August, zum Interview im Museum Kitzbühel.

Kitzbühel | Der Grazer ist seit 2019 künstlerischer Leiter des Filmfestivals Kitzbühel, den Chefposten übernahm er im Vorjahr von Michael Reisch.

Der Regisseur und Drehbuchautor arbeitet für Kino und Fernsehen und gründete 2013 die „DrehbuchWerkstatt München-Steiermark”, eine Kooperation mit der DrehbuchWerkstatt München. Aktuell arbeitet er u.a. an einer Fernseh-Dokumentation über Toni Sailer.

Im Museum gastiert Markus Mörth auf Einladung des Museum Kitzbühel Fördervereins. Im Gespräch mit Christoph Steiner wird es natürlich um das Filmfestival Kitzbühel (19. bis 25. August) gehen und die große Herausforderung, der Kultur in einer Sportstadt eine Bühne zu geben. Der Steirer wird darüber erzählen, wie es ihn nach Kitzbühel verschlagen hat, wie die Dreharbeiten der Toni-Sailer-Doku laufen und wie es dem Nachwuchs der Filmschaffenden heute geht. Aber auch was ein gutes Drehbuch ausmacht, wie ein Film entsteht und was zu den Aufgaben eines Regisseurs zählt, wird Markus Mörth beschreiben.

Wie immer bei Gesprächen, zu denen der Museumsverein lädt, ist aber auch das Publikum eingeladen, Fragen zu stellen.

Beginn ist um 18.30 Uhr im Veranstaltungssaal des Museums Kitzbühel.

Der Eintritt ist für Mitglieder des Museumsvereins gratis, Nicht-Mitglieder bezahlen 8,50 Euro.

Bild: Im Gespräch mit Markus Mörth, am 13. August im Museum. Foto: Mörth