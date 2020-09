Film ab für KSC-Präsident

Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Ski Club präsentiert seine Heimat in der ORF-Sendung „Land der Berge“. Die Dreharbeiten starten in den nächsten Wochen.



Kitzbühel | TV-Kameras sind für Michael Huber, den wortgewandten Präsidenten des Kitzbüheler Ski Club, schon lange nichts Neues mehr. Hunderte, wenn nicht tausende Interviews hat der Kitzbüheler in seiner Karriere als Chef des Kitzbüheler Ski Clubs schon gegeben.

Nun präsentiert Huber seine Heimatstadt erstmals in der ORF-Sendung „Land der Berge“.

Das Jubiläum 750 Jahre Stadterhebung von Kitzbühel ist dem ORF einen Themenschwerpunkt wert. Zum großen Jubiläumswochenende rund um den 6. Juni 2021, bringt ORF III die „Land der Berge“ Sendung, worin der KSC-Präsident einen Streifzug in und um Kitzbühel unternimmt, wie man es eher nicht kennt.

ORF ist begeistert

Die Idee, Michael Huber als Präsentatoren vor die Kamera zu holen, kam von Projektmanager Bernd Breitfellner (Stadtgemeinde Kitzbühel )und TV-Produzent Toni Silberberger. ORF Redakteurin Theresa Weiler zeigt sich vom Chef des Kitzbüheler Ski Clubs begeistert: „Er sprüht vor Ideen und guten Vorschlägen“, sagt die Drehbuchautorin.

Ein Kenner von Kitzbühel

Huber ist ein echter Kenner seiner Heimat. Sein Wissen über die Geschichte der Stadt verblüfft. Der promovierte Sportwissenschaftler Huber kennt nicht nur die weltbekannte Skigeschichte der Stadt, sondern auch Randgeschichten und Daten, die weniger bekannt sein dürften.

Die Dreharbeiten mit Kameramann Martin Haupt starten in den nächsten Wochen, heißt es in der Presseaussendung.

Bild: Trafen sich schon in der Gamsstadt (v.li.): ORF-Produzent Toni Silberberger, Felix Obermoser (Pressesprecher Stadt Kitzbühel), KSC-Präsident Michael Huber , Kameramann Martin Haupt, ORF Redakteurin Theresa Weiler und Projektmanager Bernd Breitfellner. Foto: Silberberger