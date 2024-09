Feuerwehrneubau in St. Johann feierlich eröffnet

Nach zweijähriger Bauzeit wurde das neue Feuerwehrhaus in St. Johann am Wochenende feierlich eröffnet. Insgesamt wurden 3,5 Millionen Euro in das moderne Gebäude investiert.

St. Johann | Neben der offiziellen Segnung des neuen Feuerwehrhauses durch den örtlichen Pfarrer wurde auch ein neues Einsatzfahrzeug feierlich in den Dienst gestellt. Zahlreiche Ehrengäste nahmen an der Veranstaltung teil, darunter Vertreter aller Feuerwehren des Abschnitts St. Johann, die Schützenkompanie, die Musikkapelle sowie die örtlichen Veteranen.

Kommandant Michael Schenk hielt die Festansprache, in der er die Bedeutung des Neubaus für die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr betonte. Als Ehrengast konnte unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer begrüßt werden.

Besondere Auszeichnungen gab es für Vizebürgermeister Hubert Almberger, der für sein jahrelanges Engagement mit einem Ehrengeschenk geehrt wurde. Bürgermeister Stefan Seiwald wurde für seine Verdienste rund um das Feuerwehrwesen mit der Florianiplakette ausgezeichnet.

Die Feierlichkeiten unterstrichen die zentrale Rolle der Feuerwehr in der Gemeinde und das starke Zusammenwirken aller Beteiligten. Der Neubau stellt einen wichtigen Meilenstein für die Sicherheit der Region dar.

Weitere Fotos und Details zur Veranstaltung finden Sie in unserer nächsten Ausgabe. Klausner