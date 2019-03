Feuerwehr Going feiert 125 Jahre

Ein Rückblick auf ein aktives Jahr 2018, zahlreiche Beförderungen und Ehrungen verdienter Mitglieder und eine Vorschau auf das Jubiläumsjahr „125 Jahre Feuerwehr Going“ prägten die Versammlung.



Going | Aufgrund der Umbauarbeiten an der Volksschule fand heuer ausnahmsweise die Versammlung im Tagungsraum des Hotel Stanglwirt statt. Kommandant Gerhard Wallner verwies in seinem Tätigkeitsbericht auf den erfreulichen Anstieg des Mitgliederstandes auf 65 Aktive, 27 Reserve und sieben in der Jungfeuerwehr, wobei Katharina Oberleitner zur ersten Feuerwehrfrau ausgebildet wird.



Die Einsatzstatistik 2018 umfasst: vier Brandeinsätze, fünf technische Einsätze, 15 Fehlalarme, drei Brandsicherheitswachen, neun Verkehrsdienste – in Summe 299 Einsatzstunden. Rund 818 Stunden wurden für 26 Bewerbs-, Gemeinschafts-, Gesamt- und Gruppenübungen aufgewendet. Fünf Grundlehrgänge und sechs sonstige Kurse absolvierte man an der Landesfeuerwehrschule. Thomas Klösch, Christian Oberleitner und Bernhard Schlichtner absolvierten das Atemschutzleistungsabzeichen in Silber und die Bewerbsgruppe blieb beim Bezirksnassleistungsbewerb in Bichlach fehlerfrei (6. Rang).



Die Jungfeuerwehr absolvierte im Vorjahr 21 Übungen (308 Stunden) und war mit dreimal Bronze beim Wissenstest erfolgreich. Derzeit bereitet sich der Nachwuchs unter der Leitung von Jugendbetreuer Stefan Granegger und seinen Helfern auf den diesjährigen Wissenstest in Auffach vor. Angelobt und als Hauptfeuerwehrmänner in den Aktivstand aufgenommen wurden Johannes Aigner, Christian Papp und Manuel Pletzer.



Beförderungen und Ehrungen



Zum Oberfeuerwehrmann: Thomas Hausberger und Werner Pletzer. Zum Löschmeister: Klaus Duller, Christoph Schwaiger und Bernhard Schlichtner. Zum Brandmeister: Norbert Pletzer.



Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Alois Mitterer sen. geehrt. Auszeichnungen des Bezirksverbandes wurden an Kommandant Gerhard Wallner (Verdienstzeichen in Gold) und Alois Mitterer jun. (Verdienstzeichen in Silber) überreicht. Das Verdienstzeichen in Bronze des Landesfeuerwehrverbandes erhielten Oberverwalter Stefan Pirchl und Alt-Kommandant Andreas Pletzer.



Das 125 Jahr Jubiläum wird am 4. Mai im Rahmen des Florianikirchganges gefeiert. Der anschließende Festakt mit den örtlichen Vereinen und geladenen Nachbarfeuerwehren findet am Dorfplatz statt. Dabei wird auch die derzeit in Arbeit befindliche neue Festschrift bzw. Chronik der Feuerwehr Going präsentiert. rw

Bild: Die Geehrten der Feuerwehr Going (v.l.) Alois Mitterer, Bezirks-Kdt. Karl Meusburger, Andreas Pletzer, Stefan Pirchl, Gerhard Wallner, Abschnitts-Kdt. Ernst Stöckl, Alois Mitterer jun. und Bgm. Alexander Hochfilzer. Foto: Wörgötter