Fernsehauftritt der Musikklasse

Ein tolles Erlebnis für die Schüler, das sie begeisterte und auch motiviert, sich weiterhin musikalisch zu engagieren.

Dass die NMS Kitzbühel nicht nur im Sport, sondern auch auf musischem Gebiet Tolles leistet, ist bekannt, jedoch war es auch für die musikbegeisterten Schüler der 2b Musikklasse etwas Besonderes, im Universal Studio Osttirol zu stehen und dort mit Musikentertainer Marc Pircher Aufnahmen zu machen. Können Wolken weinen, so der Titel der Produktion, wurde bereits im Mai aufgenommen. Diese mediale Zusammenarbeit führte dazu, dass die musikalischen Kinder auch bei der ORF-Produktion Weihnachten auf Gut Aiderbichl mitwirken konnten.

Die Aufzeichnung der Sendung fand bereits im November statt, wird aber erst am 24. Dezember im ORF ausgestrahlt. Die Sendung wird auch bei anderen Programmanbietern (z.B. ATV) zu sehen sein.

Die stimmkräftigen Schüler der NMS Kitz unter Begleitung ihres Klassenvorstandes Werner Widemair konnten so richtige Studioluft schnuppern und zeigten sich beeindruckt von dem technischen Aufwand, den eine solche Sendung mit sich bringt. Die intensive Arbeit mit Marc Pircher mündete in einem kurzen Auftritt, aber wie so vieles, das leicht und unbeschwert aussieht, es steckt natürlich viel Fleiß und Einsatz dahinter.

Schülerinnen und Schüler der Musikklasse 2b mit Marc Pircher. Foto: NMS Kitzbühel