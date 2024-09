Feierstunde für verdiente Bürger

Für ihr jahrelanges, ehrenamtliches Engagement um das Gemeinwesen im Dorf wurden kürzlich acht Jochberger ausgezeichnet. Verliehen wurden drei Ehrennadeln in Silber und fünf Ehrenurkunden.



Jochberg | Wer Jochberg näher kennt, der weiß, dass in der 1.500-Seelen-Gemeinde am Fuße des Pass Thurns seit jeher viel Wert auf das Leben im Ort gelegt wird. Es ist ein Dorf mit rührigen Bewohnern, die in zahlreichen Vereinen miteinander und auch füreinander tätig sind.



Anlässlich des Ehrenabends am vergangenen Freitag wurde Bürgermeister Günter Resch nicht müde, dieses ehrenamtliche Engagement hervorzuheben: „Wir sind hier, um zu feiern, was für unser Gemeindewesen unverzichtbar ist: Das bürgerliche Engagement, das von den Bewohnern unseres Dorfes Tag für Tag mit Leidenschaft und Hingabe gelebt wird.“ Die freiwilligen Verdienste der Jochberger in örtlichen Vereinen, Initiativen und Projekten tragen wesentlich dazu bei, dass das Dorf lebendig, vielfältig und lebenswert bleibe. Ob in der Jugendarbeit, im Sport, in der Kultur, im sozialen Bereich oder im Umweltschutz: Dieses Engagement sei umso wertvoller, da es Menschen zusammenbringt, die sich sonst nie begegnen würden, so Bürgermeister Resch in seiner Festansprache. „Ihr macht unser Dorf zu einem Ort, an dem sich Menschen zu Hause fühlen können, an dem sie miteinander lachen, lernen und wachsen können.“



Die Gesellschaft brauche das Ehrenamt. „Damit dieses funktioniert, braucht es Leute, die mehr tun, als so manche andere. Ihr habt das gemacht, lobte der Bürgermeister in seiner an die Geehrten gerichteten Ansprache.



Die acht neuen ausgezeichneten Gemeindebürgermiteingerechnet, zählt Jochberg aktuell fünf Ehrenringträger, vier Träger der Ehrennadel in Gold, fünf Träger der Silbernen Ehrennadel und acht Gemeindebürger, denen eine Ehrenurkunde verliehen wurde. Die Ehrungen erfolgten jeweils auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses. KA/ali

Bild: Die Geehrten Robert Mayr, Johann Grander, Greti Hörl, Helmut Sevignani, Sandra Markl-Valenta, Silvia Hechenberger, Alexander Bachler. Hintere Reihe von links nach rechts : Toni Mauerlechner, Maria Grander, Elfi Sevignani, Bürgermeister Günter Resch, Andreas Hechenberger, Maximilian Koidl, Stefan Valenta, Dominik Bachler, Johann Hechenberger , Petra Wartbichler, Alois Neumayr, Monika Hechenberger, Astrid Fröhlich. Nicht im Bild : Klaus Hörl. Foto: Gemeinde Jochberg/Moser



Die Geehrten

▶ Ehrenurkunden:

Sandra Valenta-Markl (22 Jahre Mitglied im Gemeinderat, davon zwei Jahre als Vizebürgermeisterin; Verdienste um die Kultur im Dorf;

Silvia Hechenberger (Ortsbäuerin 2002–2020);

Alexander Bachler (Feuerwehrkommandant 2008–2023);

Johann Grander (Gemeinderat 2002–2004 und 2010–2022);

Klaus Hörl (18 Jahre Obmann der Musikkapelle Jochberg)

▶ Ehrennadel in Silber:

Grete Hörl (Obfrau Chor 1997–2020; Obfrau Pfarrgemeinderat 2002–2020);

Robert Mayr (Kapellmeister der Musikkapelle Jochberg 2001–2022; Kirchenorganist seit 1980; Helmut Sevignani (60 Jahre Kindertrainer des SC Jochberg; acht Jahre Gemeinderat).