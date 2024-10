Feierstunde für die neue Anlage bei Stöckl

Stöckl Beton investierte in die Errichtung einer der modernsten Betonmischanlagen Österreichs. Am Wochenende zeigte das Unternehmen stolz die Neuerung vor.



Erpfendorf | „1969 hat der erste Mischwagen unser Betriebsgelände verlassen. Heute, 55 Jahre später, ebnet eine neue Betonmischanlage den Weg in die Zukunft unseres Unternehmens“, betonten Senior- und Juniorchef Erwin und Jan Niklas Otterbein. Am Samstag erfolgte die große Einweihungsfeier mit Tag der offenen Tür. Viele Besucher ließen sich das umfangreiche Programm nicht entgehen. Zu den Höhepunkten zählte unter anderem die „Action“ mit schwerem Gerät. Zahlreiche Führungen durch das Betriebsgelände machten die Dimensionen des Traditionsunternehmens deutlich.



Anlage mit 33 Meter hohem Turm

Der grüne Turm der neuen Anlage ragt 33 Meter hoch in den Himmel. Aber nicht nur äußerlich macht er was her – die „inneren Werte“, nämlich die Technikausstattung, sind es, die das Ganze zu etwas Besonderem machen. Die neue Anlage verfügt über ein Speichervolumen von 1.300 Kubikmetern Gestein, 600 Tonnen Zement, 14 Tonnen Zusatzmittel und 200.000 Liter Wasser. Damit lässt sich Beton bester Qualität herstellen. „Dank der zehn Gesteinskammern und der Möglichkeit, bis zu sieben verschiedene Zementsorten einzubringen, können wir unserer Kundschaft zirka 300 verschiedene Betonsorten sowie Sonderbetonsorten anbieten“, heißt es vom Unternehmen. Und: „Besonders stolz sind wir über die Möglichkeit, ab sofort ‚Grünen Beton‘ mit bis zu 30 Prozent recycelter Gesteinskörnung anbieten zu können.“



Der neue Turm braucht weniger Strom als das Vorläufermodell. Zudem können zwei Mischwagen gleichzeitig befüllt werden, was natürlich effizienter ist.



Die frühere Anlage wurde von November bis Dezember 2023 abgerissen. Der Neubau konnte mit Ende August dieses Jahres abgeschlossen werden. Bereits im September 2024 lief die Produktion mit der neuen Einrichtung an. In der Zwischenzeit hielt Stöckl mit einer mobilen Betonmischanlage sozusagen die Stellung.



Einweihung und Schlüsselübergabe

Der Stöckl-Beton liefert das irdische Fundament für das weitere Gedeihen des Unternehmens – das geistliche spendete Diakon Tihomir Pausic zur Einweihung der neuen Anlage.



Auch Kirchdorfs Bürgermeister Gerhard Obermüller zeigte sich begeistert von den Neuerungen im Vorzeigebetrieb. Erwin und Jan Niklas Otterbein konnten zur Eröffnung symbolisch die Schlüssel ihrer neuen Anlage entgegennehmen. Im Anschluss wurde mit Kunden und Freunden gefeiert.





Bild: In der neuen Anlage können zwei Mischwagen gleichzeitig befüllt werden. Zudem braucht der neue Turm weniger Strom als der vorherige.



Der Blick von oben im Rahmen der Führung offenbarte den Besuchern die Dimensionen des Firmengeländes. Fotos: Nothdurfter