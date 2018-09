Feiern Sie mit uns!

Übermorgen Sonntag gibt es natürlich nur eins - rauf auf's Horn zu unserem Anzeiger & KitzSki Frühschoppen, ab 11 Uhr geht's los mit einem Begrüßungsglaserl an der Talstation. Für gute Bewirtung sorgt das Team des Gipfelhauses und für Stimmung sorgt die „Brand Alm Musig“. Essensbon und Bon für Berg- und Talfahrt ausschneiden und mitnehmen nicht vergessen! Wir freuen uns auf euch.

Aber vorher geht es zum Knödeltisch in St. Johann der heute abend mit Marc Pircher und der Musikkapelle St. Johann am Hauptplatz startet. Am Samstag dann ab 10 Uhr Knödel soweit das Auge reicht und am Sonntag Frühschoppen mit "Die Zillertaler".

Mehr Veranstaltungen lesen Sie auf unseren Eventseiten.

Viel Spaß und bis zum Sonntag am Kitzbüheler Horn, wir freuen uns auf euch!