Feierlichkeiten zum Fest Mariä Himmelfahrt

Der Hohe Frauentag am 15. August wird in Tirol als Landesfeiertag festlich begangen. Auch Kitzbühel gibt diesem Tag in jedem Jahr durch feierliches Glockengeläut am Vortag, mit Beflaggung der Kirchen und Gebäude, sowie dem Festgottesdienst ein festliches Gepräge.

Kitzbühel | Die Hl. Messe findet am 15. August um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche statt. Die Kirchenmusik zu St. Andreas mit Solisten, Chor und Orchester, Cristina Mingarelli und Philippa Past an der Orgel, sowie der Dirigent Andreas Kili, bringen die Missa in C-Dur, genannt „Krönungsmesse“, von Wolfgang Amadeus Mozart KV 317 zur Aufführung. Ebenso erklingt die Mozart Kirchensonate F-Dur KV 244 und die Festfanfare von Joseph Messner.

Weiters sind zwei Vertonungen des Marienhymnus „Regina coeli laetare“ zu hören. Einmal von Ferdinand Schubert und dann die besonders Erwähnenswerte von Benedikt Anton Aufschnaiter. Jenes Komponisten also, der 1665 in Kitzbühel geboren wurde.

Die Kirchenmusik zu St. Andreas gestaltet während des ganzen Jahres eine Vielzahl an Gottesdiensten und dies schon seit Jahrzehnten. Immer „ad maiorem Dei gloriam“, zur größeren Ehre Gottes, ohne Bezahlung.

Manchmal benötigt die Kitzbüheler Kirchenmusik zu St. Andreas Aushilfen an verschiedenen Instrumenten, die natürlich bezahlt werden müssen. Ebenso muss Notenmaterial ergänzt bzw. neu erworben werden. Auch die Pflege der zum Inventar der Kitzbüheler Kirchenmusik gehörenden Instrumente erfordert so manche Investition. Daher erlaubt sich die Kitzbüheler Kirchenmusik, am Ende des Festgottesdienstes zu Mariä Himmelfahrt am Kirchenausgang um Spenden für die Kirchenmusik zu bitten.

Bild: Dirigent Andreas Kili bringt mit Kirchenorchester und Chor die sogenannte „Krönungsmesse“ von W.A. Mozart zur Aufführung. Foto: Kulturreferat