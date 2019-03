Faschingsgaudi das ganze Wochenende

Das ganze Wochenende ein Faschingsrummel. Ball im Kaisersaal, Umzug und Party in Waidring, Faschingsgaudi in St. Johann, und vieles mehr ....

Wo und wann man sich an diesem Wochenende trifft, das lest ihr in unserem Veranstaltungskalender.

Viele Vergnügen wünschen wir euch!