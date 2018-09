Farbenfrohe Leistungsschau

Ordentlich „farbenfroh“ ging es am vergangenen Freitag in Kirchdorf und Erpfendorf zu: Die örtliche Werbegemeinschaft lud zum fünften „bunten Nachmittag“ ein.



Kirchdorf | Regionalität ist eines der Schlagwörter der Stunde. In Kirchdorf wird sie auch gelebt, denn die örtliche Wirtschaft präsentiert sich vielfältig, wie der Obmann der „Werbegemeinschaft Kirchdorf-Erpfendorf-Gasteig“, Jochen Kracher, unterstreicht.



Die über 20 beteiligten Aussteller ließen sich allerlei Attraktionen für die Kunden einfallen. Besonders beliebt waren die Flohmärkte in den einzelnen Geschäften. Ob Hubschrauberpräsentation, Autoneuheiten, Kaffeekränzchen, oder Segway Test – das Besuchererlebnis wurde vielfältig gestaltet. „Wir haben hier den kompletten Branchenmix“, freut sich Kracher. Vervollständigt wurde der Nachmittag von einem großen Gewinnspiel.



Stärke des Standortes



Der „bunte Nachmittag“ wechselt sich in Kirchdorf mit der großen Messe ab, die kommendes Frühjahr wieder über die Bühne gehen soll.



Gerne weist der Obmann der Werbegemeinschaft auf die Einkaufsgutscheine der örtlichen Betriebe hin. Jochen Kracher möchte gemeinsam mit seinen Unternehmerkollegen mit Aktionen wie dem „bunten Nachmittag“ auf die Stärke des Standortes Kirchdorf – Erpfendorf – Gasteig aufmerksam machen. Aktuelle Infos über die Werbegemeinschaft unter www.wke-bunt.at. Elisabeth Galehr

Bild: Jochen und Birgit Kracher machten auf das Gewinnspiel aufmerksam.