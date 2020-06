Fahrzeugeinbrüche in Kitzbühel

Kitzbühel | In der Nacht zum 8. Juni 2020 brach ein unbekannte Täter in Kitzbühel, am Parkplatz eines Hotels und am Parkplatz Schwarzsee, in zwei Pkw ein. Dazu schlug er jeweils Seitenscheiben ein und entwendete daraus Kleidung und Bargeld. Die Schadenssumme kann derzeit nicht beziffert werden. Ein Zusammenhang zu den Fahrzeugeinbrüchen, (fünf Pkw) vom 2.6.2020, ebenfalls in Kitzbühel, wird geprüft.

PI Kitzbühel - Tel. 059133 / 7200