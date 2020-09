Fahrradkollision in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 13.09.2020, um 15.45 Uhr, lenkte ein 70-jähriger Deutscher sein E-Bike auf der Gemeindestraße in Kitzbühel von Kirchberg in Richtung Reith b. Kitzbühel. Zur selben Zeit lenkte ein 60-jähriger Österreicher sein Mountainbike in dieselbe Richtung. Er beabsichtigte den Deutschen links zu überholen. Aufgrund des schmalen Weges, welcher durch den Golfplatz führt, touchierte der Österreich mit seinem Fahrrad die Lenkstange des Deutschen und beide kamen zu Sturz. Der Österreicher und der Deutsche wurden durch den Sturz unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert. An den beiden Fahrrädern entstand kein Sachschaden.



PI Kitzbühel - Tel.Nr.: 059133 / 7200