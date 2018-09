Fahrraddiebstähle in Brixen iT.

Brixen im Thale | Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht auf den 6.9.2018 aus unversperrten Garagen von Wohnhäusern in Brixen iT 3 Mountainbikes. In zwei Fällen wurden Fahrradschlösser aufgebrochen. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag, ob der entstandene Schaden durch eine Versicherung gedeckt ist ist dzt. unbekannt.

Um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung an die PI Westendorf unter Tel 059133/7209 wird gebeten.

PI Westendorf - Tel. 059133/7209