Fahrerflucht in Hopfgarten

Hopfgarten | Am Freitag, 11. Mai, kollidierte um 21.45 Uhr die Lenkerin eines schwarzen BMW Kombi mit einem 15-jährigen Motorfahrradfahrer beim Einfahren vom Parkplatz des Sparmarktes in Hopfgarten in die B 170. Der junge Mann war in Richtung Westendorf unterwegs und kam dabei zu Sturz. Er zog sich eine Beinverletzung unbestimmten Grades zu. Die Lenkerin des PKWs setzte die Fahrt ohne anzuhalten fort.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei bittet nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Die Lenkerin dürfte um die 40 Jahre alt sein, hat blonde Haare, bei dem PKW handelt es sich um einen schwarzen BMW Kombi mit KB…. als Anfangsbuchstaben des Kennzeichens. Der PKW müsste aufgrund der Kollision vorne links leicht beschädigt sein. Hinweise an die PI Hopfgarten (Tel.: 059133/7203).