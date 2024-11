Experten stehen Rede und Antwort

„Morgen ist auch noch ein Tag“ – eine Veranstaltung zu Beginn der 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Anschließend findet ein Podiumsgespräch statt.



St. Johann | Am Samstag, 24. November, zeigt Kino Monoplexx den italienischen Film „Morgen ist auch noch ein Tag“: Cortellesis Regiedebüt proklamiert keinen Feminismus mit erhobenem Zeigefinger, sondern erzählt von den vielen kleinen Schritten auf dem langen Weg zur Emanzipation. Im Genre wechselt sie dabei immer wieder zwischen Drama und Komödie. Es ist ein lakonischer, schulterzuckender Humor, mit dem die Frauen in dieser repressiven Zeit unter dem Radar tyrannischer Männer zusammenhalten, eine leichte, geradezu beiläufige weibliche Solidarität angesichts der Übermacht des Patriachats mit seinen überkommenen Rollenvorstellungen. Vorstellungen, die sich bis heute halten.



Podiumsgespräch zum Thema Gewalt an Frauen

Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Gespräch unter der Leitung von Ingrid Tschugg mit folgenden Expertinnen statt: Selma Yildirim (Abgeordnete zum Nationalrat), Eva Pawlata (Landesrätin), Verena Elvira Hauser (Klinische Psychologin, Leiterin Gewaltschutzgruppe KH St. Johann, „Dr. Viola ist hier“) und Andreas Schramböck, M.A., Sozialarbeiter, (Männerberatung Mannsbilder Tirol).



Die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen umfassen die Zeit zwischen dem 25. November (internationalen Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden) und dem 10. Dezember (internationalen Tag der Menschenrechte). Dieser Aktionszeitraum wird weltweit genutzt, um das Ausmaß und die verschiedenen Ausprägungen von Gewalt gegen Frauen zu thematisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Gewalt gegen Frauen und Mädchen als fundamentale Menschenrechtsverletzung nachhaltige Folgen für die Betroffenen selbst, aber auch für die gesamte Gesellschaft hat. Filmbeginn ist um 18 Uhr in der Alten Gerberei in St. Johann.

Bild: „Morgen ist auch noch ein Tag“, zu sehen am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr, in der Alten Gerberei in St. Johann. Foto: tobis