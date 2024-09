Euch allen,vielen herzlichen Dank!

Eine Ära geht zu Ende und ich blicke mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die neue Zukunft.



Kitzbühel | Nach über 47 Jahren der Produktion von Fleisch und Wurstwaren habe ich mich in Anbetracht auf meiner angehenden Pension, meines Alters und meiner gesundheitlichen Lage dazu entschlossen unsere beiden Standorte Produktion (Langau 5) und Geschäft (St. Johannerstraße 20a) zu schließen und somit meine lange Ära als Metzgermeister zu beenden. Ich blicke auf viele tolle Momente in meiner Karriere zurück.



Weit über die Grenzen hinaus bekannt

Speziell Fleischkäse mit Kräutersauce, Kaminwurzen und Landjäger sind einige der vielen Artikel die uns ausgezeichnet haben und weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht haben.



Zudem möchte ich mich ganz herzlich bei meiner Frau und meinen beiden Töchtern bedanken, die mich immer tatkräftig unterstützt haben. Natürlich wäre das alles auch nicht ohne unsere wunderbaren Mitarbeiter gegangen, denn nur gemeinsam kann man einen Betrieb führen und ich bedanke mich bei allen auf das Herzlichste für die Unterstützung und den Zusammenhalt all die Jahre.



In diesem Sinne bedanken wir uns bei all unseren Kunden für die langjährige Treue, die netten Gespräche und die tolle Zusammenarbeit. Werbung



Klaus Fuchs mit Familie

Bild: Nach über 47 erfolgreichen Jahren beendet Nikolaus Fuchs seine Metzgermeister-Karriere.





Bild: Klaus mit Sabrina, seiner Frau Kathrin und Chiara.

Fotos: Christian Vorhofer | Industriefotograf