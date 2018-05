Es wurde wieder gelaufen

Unter dem Motto „Wir laufen für Kinder in Peru“ ging am 12. Mai der alljährliche Staffellauf rund um den Schwarzsee bereits zum insgesamt 35. Mal über die Bühne.



Kitzbühel | Der Startschuss zum 35. Int. Schwarzseelauf erfolgte um 14.30 Uhr bei der öffentlichen Schwarzsee Badeanstalt. Bei diesem Gelände-Staffellauf über 200 Meter bis 8,4 Kilometer pro Teilnehmer gingen bei perfektem Laufwetter wieder über 150 Mädchen-, Buben-, Damen- und Herrenteams sowie gemischte Staffeln (jeweils zu zweit) an den Start. Außerdem gab es auch heuer wieder eine Nordic Walking-Kategorie, bei der die Teams die zwei Runden um den Schwarzsee gemeinsam absolvierten. Die schnellsten 2,8-Kilometer See­runden absolvierte die Herren-Staffel mit Florian Heuberger und Roland Döttlinger. Die Beiden benötigten für die insgesamt 16,8 km (jeweils 8,4 km pro Läufer – drei Schwarzsee­runden) eine Zeit von 1:06:24. Bei den Gemischten-Staffeln waren Martin Stecher und Marina Bucher nicht zu schlagen (1:00:57 – 14 Kilometer). Die jüngsten Teilnehmer, die Bambini, legten sich ebenso mächtig ins Zeug, wie alle anderen bis hinauf zu den Erwachsenenklassen. Unterstützt von zahlreichen Eltern, Fans und Spaziergängern erbrachten die Teilnehmer hervorragende Leistungen.



Am Ende des Tages warteten noch tolle Preise für alle Läufer und der Reinerlös von ca. 3.000 Euro kam wie jedes Jahr einem Kinderhilfsprojekt für bedürftige Kinder in Peru zugute. Ein großer Dank gilt auch den zahlreichen freiwilligen Helfern, dem KSC, dem SV Reith sowie den Sponsoren (Kitzsport, Sparkasse, Rass und Dorner, Eurotours).



Klassensieger

Bambini: Charlotte Luthart, Lino Wurzrainer;

Ki 1 Mixed: Anna Rass, Thomas Rass;

Ki 1 w: Verena Klingler, Laura Hochkogler;

Ki 1 m: Max Wieser, David Winkler;

Ki 2 w: Eva Ullner, Lucia Margreiter;

Ki 2 m: Lion Rameder, Felix Brunner;

Schü 1 gem.: Pia Lorenzoni, Kilian Achorner;

Schü 1 w: Lilly Fuchs, Anna Mitterer;

Schü 1 m: Nico Rameder, Thomas Ritter;

Schü 2 gem.: Anna Mitterer, Dominic Gartner;

Schü 2 w: Selina Brugger, Valentina Krimbacher;

Jugend w: Eva Weil, Lea Weigl;

Jugend m: Patrick Ebnicher, Andrä Hölzl;

Allg. Kl. gem.: Martin Stecher, Marina Bucher;

Allg. Kl. w: Daniela Frühwirth Katharina Markl;

Allg. Kl. m: Christoph Mayr, Raphael Bertsch;

AK 1 gem.: Gerhard Ullner, Sabine Margreiter;

AK 1 w: Luise Wollinger, Carina Hetzenauer;

AK 1 m: Florian Heuberger, Roland Döttlinger;

AK 2 gem.: Franz Lindbauer, Maria Leitner;

AK 2 m: Anton Grander, Florian Wieser;

Nordic Walking: Claudia Kreisler, Johannes Grander, Carlo Derungs.

Markus Ehrensperger