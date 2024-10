Es liegt ein Zauber in allen Dingen

In St. Johann gibt es einen neuen Ort, wo die Magie passiert: Vollblut-Unternehmerin und Künstlerin Tina Hötzendorfer feierte am Wochenende die Eröffnung ihrer „Zauberwelt“.



St. Johann | „Wir platzten ja schon so ziemlich aus allen Nähten“, kommentiert Hötzendorfer schmunzelnd den Grund für die Erweiterung der Rollin‘Art. Im ehemaligen Forstinger-Gebäude entstand deswegen die neue Zauberwelt auf einer Fläche von insgesamt 900 Quadratmetern. 180 Quadratmeter davon sind dem Shop und der Erlebniswelt gewidmet. „Es soll ein Ort der Lebensfreude sein, der Werten wie Mut und Zuversicht gewidmet ist. Wir sind überzeugt, dass ein solcher Ort für Menschen heute besonders wertvoll ist“, unterstreicht die Gründerin. Das Herzstück der Zauberwelt ist die 700 Quadratmeter große Manufaktur, in der mit unterschiedlichen Drucktechniken die Rollin‘-Art-Schätze entstehen. Jährlich werden über 15.000 Pakete an Kunden im deutschsprachigen EU-Raum versendet – ein Team von 20 Mitarbeitern webt die besondere Magie hinein. E. Galehr



Bild: Über 1.000 Besucher ließen sich am Samstag im Rahmen des Tages der offenen Tür verzaubern (Bild). Bei der großen Eröffnungsfeier Tags zuvor waren rund 130 Gäste geladen. Foto: Bildmaterial