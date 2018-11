Es ist wieder soweit!

Das SERVUS Gästemagazin in Kitzbühel erscheint dreimal im Winter und zweimal im Sommer mit insgesamt fünf Ausgaben pro Jahr, und bietet den Gästen der Region wertvolle Anregungen für die Urlaubsgestaltung aber auch hilfreiche Informationen für die heimische Bevölkerung.

Nun ist es soweit, die 1. Winterausgabe 2018/2019 des SERVUS Gästemagazines in Kitzbühel ist ab heute erhältlich. Natürlich wieder mit einem großen Veranstaltungskalender, Tipps für Sport & Freizeit, Einkaufen, Hotels & Gastronomie sowie hilfreiche Adressen von A-Z.

Erhältlich ist das Informationsmagazin - das es bereits seit mehr als 37 Jahren gibt - in Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg.

Kostenlos erhältlich

Das SERVUS Gästemagazin, im handlichen Format, liegt zur kostenlosen Entnahmen in Geschäften, an den Bergbahnkassen, in Hotel- und Gastronomiebetrieben und natürlich im Tourismusbüro, auf.

Die nächste Ausgabe erscheint am 21. Jänner 2019 - pünktlich zum Hahnenkammrennen!