Es brannte zweimal

Zwei Mal innerhalb von drei Tagen stand diese Hütte am Grafenweg in Hopfgarten in Brand.

Hopfgarten | Nachdem das Feuer am 24. Februar von den Feuerwehren Niederau und Wörgl gelöscht werden konnte, stand das Holzhaus am 26. Februar wieder in Flammen.

Foto: Einsatzreport Tirol