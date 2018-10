Erster Saisoncoup mit dem Queue

Der BC Saustall feierte vergangene Woche den ersten Championstoursieg der Saison. Zudem konnte die Hauptversammlung abgehalten werden.



Fieberbrunn, Kramsach | Vergangenes Wochenende fand die erste Championstour der Saison in Kramsach statt. Gespielt wurde erstmals die Disziplin „Multi Ball“. Mit 57 Teilnehmern war das Turnier gut besucht. Vom BC Saustall nahmen neun Mitglieder teil. Clemens Schober zog ungeschlagen ins Finale ein, konnte dieses souverän für sich entscheiden und gewann somit die erste Championstour der Saison.



Ümit Düldül landete auf dem 9. Platz. Für die anderen Teilnehmer des Vereins war das Turnier leider schon vorzeitig zu Ende.



Fünf neue Mitglieder im Verein



Vergangenen Freitag fand die alljährliche Generalversammlung des BC Saustall Fieberbrunn statt. Neben Präsentation des Vorstandes über die vergangene Billard-Saison stand auch die Aufnahme von neuen Mitgliedern an. Der BC Saustall darf nach Absolvieren der Probezeit fünf neue Mitglieder in seinen Reihen willkommen heißen. Anschließend fanden die Neuwahlen des Vorstandes statt. Zum neuen Obmann wurde Christoph Raß gewählt. Als seine Stellvertreterin und Pressereferentin ist Sarah Bachler tätig, Schriftführerin ist Christina Bachler, Kassier bleibt Paul Bachler, Kassierstellvertreterin ist Birgit Bachler, die Funktion des Sportwartes hat Clemens Schober inne, Jugendwart ist Stefanie Böllinger und zum Zeugwart wurde Franz Bachler bestellt.

Bild: Vergangene Woche hielt der BC Saustall Fieberbrunn seine Jahreshauptversammlung ab. Foto: BC Saustall