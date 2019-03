Erste Kombibahn entsteht in Brixen

Brixen | Die Bergbahn Brixen galt schon 1987 als ein Vorreiter, denn die Zinsbergbahn war damals der erste Sessellift mit Wetterhauben in Europa. Nun wiederholt sich die Geschichte – zumindest im kleineren Ausmaß: Der 4er-Sessellift wird nach 32 Jahren Betriebszeit durch die erste Hi-Tech 8/10 CGD Kombibahn in den Kitzbüheler Alpen ersetzt.

Sportliche Skifahrer müssen Ski nicht abschnallen

Die Bergbahn Brixen will mit der Kombination aus 10er-Gondel- und 8er-Sesselbahn alle Sportler ansprechen. „Die Gäste können selbst entscheiden, welches Bergbeförderungsmittel sie wählen. Der sportliche Skifahrer muss die Ski nicht abschnallen, Anfänger können die Gondel nutzen“, erklärte Bergbahn Vorstand Rudi Köck heute im Rahmen eines Pressegespräches.



Visualisierung: AB Seilbahn Planungsbüro